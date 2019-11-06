التحذير من تزايد إصابات السل بليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت منظمة الصحة العالمية ،عن إجراء فرقها للطوارئ أكثر من 200 عملية جراحية رئيسة بليبيا الأسبوعين الأخيرين ،وذلك بالتعاون مع بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ليبيا ووزارة التنمية الدولية البريطانية.

وقالت المنظمة ،إن عملياتها الجراحية أجرتها في مناطق متفرقة من البلاد بأكتوبر الماضي داخل 24 منشأة صحية ،حيث أجرت أيضا 163 عملية جراحية بسيطة إلى جانب 4574 استشارة طبية.

وحذرت الصحة العالمية من تزايد في إصابات السل ،كما توقعت تضاعف العدد بحلول نهاية عام 2019، لافتة إلى احتياجها 1.7 مليون دولار لشراء المعدات والأدوية الأساسية، وتدريب الأطباء والممرضات على تشخيص مرضى السل وعلاجه ،لافتة إلى تشخيص 250 مهاجرا أصيبوا بالمرض في عام 2018.

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