ليبيا والمجد خِلاّنٌ واسيادُ

بقلم / ميلاد عمر المزوغي

شــــراذمٌ ابتليتِ بــــــــهم للمالِ عُــبّادُ

والـناس تصـــــــرخُ اين الماءُ والزادُ؟

“خلّوا فيها شرف” لــم تـهزّ ضميرهم

حـــــكامُ بلــــدي انـــذال واوغــــــــادُ

“عندكم ولايا” لـــــم يحــــركوا ساكنا

فالعـــــــــرض دُنّس والبــيوت رمادُ

لــيسوا علــى ديــــــــــــن محمد انــــهم

مـــــن نسل هـــند ينهشــــــوا الاكباد

مُفْتٍ يؤجج نـار الحــرب عـــــن عمدٍ

شبابُ بلــــــدي الـــــى الجحيمُ يُـــقادُ

يا أهـــــل ليـــبيا ان المــــــجد يطلبكم

انــــتم اخـــــــــلاءُ والخـــــلانُ اسيادُ

ارقـى مراتب الجود,جود النفس مقبلة

امــــا العبـيد,علـــى البـــطون “رُقّادُ”

سيبزغُ الفجــــر بعد اللــيل وان طال

الشعبُ موقنٌ للنصر علاماتُ وروّادُ

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