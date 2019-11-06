خسائر 6 مليارات دولار بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالعراق

صرح الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف اليوم الأربعاء بأن إغلاق المتظاهرين للطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر في محافظة البصرة تسبب بخسائر مالية تقدر بستة مليارات دولار.

وقال في تصريح صحفي، إن” متظاهرين حاولوا إغلاق جسر باب المعظم، وتم اعتقال 22 متظاهرا وإعادة الجسر، وإن الحكومة العراقية لا تقبل بغلق الطرق والجسور ومنع الموظفين من الوصول لدوائرهم، وستتم معاقبة من يقوم بذلك وفق القانون”.

وأكد أن” القضاء العراقي يراقب عمل القوات الأمنية، وفي حال حدوث أي خرق أو اعتداء غير مبرر من قبل القوات الأمنية فيمكن اللجوء للقضاء”.

وتابع: “أمامنا اليوم مشهد جديد، وهناك أوامر صارمة بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أو استخدام العنف ضدهم.. ولا تستخدم الذخيرة إلا في حالة استهداف البنك المركزي والمصارف”، موضحًا أن “غالبية المتظاهرين سلميون وتجرى حاليًا دراسة جميع الإصابات بين المتظاهرين من قبل القضاء العراقي”.

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