صندوق التقاعد الكندي يستهدف زيادة استثماراته في قطاع الطاقة

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التقاعد الكندي مارك ماشين عن استعداد مجلس التخطيط الاستثماري لصندوق التقاعد لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة الكندي المتعثر، مضيفًا في تصريحات إعلامية “نتطلع إلى مشروعات الطاقة التقليدية في النفط والغاز سواء كانت خطوط أنابيب نقل أو موارد أخرى.. مادمنا قادرين على فهم كل المخاطر الكامنة في الاستثمار، ومع احتمال تغيير القوانين، فإن التفضيلات يمكن أن تتغير وكذلك أماكن الاستثمار يمكن أن تتغير. إذا استطعنا فهم هذه العوامل، وكنا قادرين على تعويض ذلك بصورة كافية، فإننا نستطيع مواصلة الاستثمار”.

يذكر أن المشكلات المحيطة بقطاع الطاقة الكندي تزايدت في أعقاب إعلان شركة “إنكانا كورب” إحدى أبرز الشركات الكندية اعتزامها نقل مقر رئاستها إلى الولايات المتحدة والتخلي عن كندا في اسمها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن قطاع الطاقة في هولندا يعاني تآكل المساحة المتاحة للنمو، وهو ما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى بيع أصول تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دولار في كندا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي حين اعترف ماشين بأن التغير المناخي يمثل خطرا “متعدد الأوجه” و”معقد للغاية”، فإنه شدد على أن مهمته هي تحقيق أقصى عائد ممكن بدون التعرض لخطر الخسارة غير المبرر.

يأتي ذلك ، في حين وافق مجلس التخطيط الاستثماري في صندوق التقاعد الكندي يوم الإثنين الماضي على شراء شركة طاقة الرياح والشمس “باترن إنيرجي جروب” في صفقة تقدر بنحو 63ر2 مليار دولار. ووفقًا لبيان صادر عن شركة الطاقة المتجددة، فإن مساهميها سيحصلون على 26.75 دولار مقابل كل سهم من الأسهم العامة لها، وهو ما يقل بنسبة 3.8% عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي. يذكر أن صندوق التقاعد الكندي يدير أصولًا تزيد قيمتها على 400 مليار دولار كندي (305 دولارات كندية”. وقال ماشين الاكتتاب في الطرح العام الأولي المنتظر لشركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” غير مطروح على جدول أعمال الصندوق لأن الشركة السعودية خارج النطاق الجغرافي الإستراتيجي لنشاط الصندوق.

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