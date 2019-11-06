جنوب إفريقيا تتجه لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا اليوم الأربعاء إن إدارته في طريقها لجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار دولار خلال خمسة أعوام، بعد الحصول على تعهدات بالفعل بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار ووجود العديد من المشروعات الأخرى المنتظرة.

وأفادت وكالة أنباء (بلومبرج) بأنه في ظل معاناة الاقتصاد من حالة ركود واستقرار معدل البطالة عند نحو 30 بالمئة، والمخاوف من فقدان جنوب إفريقيا التصنيف الائتماني لدرجة الاستثمار مع تراجع مواردها، يحتاج رامافوسا إلى ضخ رءوس أموال جديدة لتعزيز النمو.

وقد بدأت حملته بداية جيدة في أكتوبر من العام الماضي عندما تعهد مؤتمر استثمار دولي بالمساعدة في تدفق الأموال لأعلى مستوى خلال خمسة أعوام.

وقال رامافوسا في قمة استثمارية لمتابعة المؤتمر في جوهانسبرج اليوم الأربعاء إنه من بين المشروعات الـ31 التي تم الإعلان عنها، تم الانتهاء من ثمانية مشروعات، وهناك 17 مشروعا تحت الإنشاء أو في مرحلة التنفيذ.

وقال رامافوسا في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج خلال القمة “نريد نموا في اقتصادنا ونحن نتخذ عددًا من الإجراءات لتذليل العراقيل والقيود التي تحدث عنها رجال الأعمال والتي تعيق تحقيق النمو”.

وأضاف “لقد شهد المستثمرون بلادنا تتراجع وتتدهور بسبب الفساد وسيطرة الدولة.. لقد أصلحنا هذا الوضع وسيطرة الدولة يتم التعامل معها حاليًا، نحن نركز الآن على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال لكي يستثمروا هنا”.

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