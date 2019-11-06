بالفيديو – بداية خلاف مع ساري؟ رونالدو يخرج غاضبا أمام لوكوموتيف

في لقاء يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو الذي أقيم اليوم الأربعاء وفاز فيه البيانكونيري بهدفين لهدف في رابع جولات دوري أبطال أوروبا وقع خلاف بين الثنائي.

في الدقيقة 81 أجرى ساري تبديله الثالث بخروج رونالدو ومشاركة باولو ديبالا بينما كانت تشير النتيجة إلى التعادل بهدف لمثله.

وأشار رونالدو برقم اثنين لساري ولم يتناقش معه كثيرا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه أتليتكو مدريد الذي يواجه باير ليفركوزن في وقت لاحق.

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