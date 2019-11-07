وسام الشمس على صدر نبيل فهمي لجهوده في تعزيز علاقات مصر واليابان | صور وفيديو

سلم سفير اليابان بالقاهرة ماساكي نوكي، السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، وسام الشمس المشرقة من الطبقة الأولى، الوشاح الأكبر، خلال حفل بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة.

وقال سفير اليابان بالقاهرة ماساكي نوكي، إن السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان وتوطيد علاقات الصداقة، حيث تحققت زيارة الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك لليابان بعد غياب أربع سنوات في ذلك الوقت واعتماد “البيان المصري الياباني المشترك” عندما كان سفير مصر لدى اليابان عام 1999.

وكانت حكومة اليابان قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن المتوجين بالأوسمة من الأجانب لربيع عام 2019، ومن بينهم السفير نبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق.

وقال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق خلال مؤتمر صحفي على هامش حفل تكريمه بمنحه وسام الشمس المشرقة من إمبراطور اليابان، “إنه خلال فترة تواجدى فى اليابان شعرت بقيمة شعب اليابان وحضارته وثقافته العريقة، مضيفًا “أن تكريمي من قبل دولة بقيمة اليابان شرف كبير لي”.

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