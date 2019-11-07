معيتيق يلتقي السفير الإيطالي

إيوان ليبيا – وكالات :

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، ظهرأمس الأربعاء، مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، تداعيات حرب طرابلس.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي فإن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة حكومة الوفاق، بحث أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضح البيان أن السفير الإيطالي أشاد بجهود حكومة الوفاق للحد من الهجرة خلال الأشهر الأخيرة.

وشدد اللقاء على استمرار التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الصديقتين في عديد المجالات، وتعزيزه بما يحقق الاستقرار والتنمية.

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