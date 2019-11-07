الصين تعلن التوصل إلى اتفاق مع أمريكا لإلغاء الرسوم العقابية تدريجيا

قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على إلغاء الرسوم العقابية التي تبادلت الدولتان فرضها على السلع بصورة تدريجية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاو فينج، المتحدث باسم الوزارة، القول، إن قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها خلال المرحلة الأولة ستتحد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستتوقف على طبيعة الاتفاق المنتظر، مضيفا أن واشنطن وبكين أجرتا “محادثات بناءة” خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت بلومبرج، أنه إذا أكدت الولايات المتحدة التوصل إلى هذا الاتفاق، فإنه سيمهد الطريق أمام تخفيف حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة بلومبرج، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينج، ربما لا يتمكنان من توقيع اتفاق تجاري جزئي حتى ديسمبر، وأنه تم استبعاد مكانين في الولايات المتحدة لعقد اجتماعهما، الذي طال انتظاره.

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