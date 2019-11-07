باشاغا يبحث التعاون الأمني مع ألمانيا

إيوان ليبيا – وكالات :

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع سفير ألمانيا في ليبيا، أوليفر أوفتشا، التعاون الأمني بين البلدين.

وناقش الطرفان المواضيع المتعلقة بالمجالات الأمنية بين وزارتي الداخلية في البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يأتي اللقاء في ظل نشاط كبير للسفير الألماني، الذي شارك قبل وقت قصير في ورشة عمل لدعم البلديات في ليبيا، بمشاركة عمداء 16 بلدية، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وأكدت السفارة الألمانية اهتمامها بأوضاع الحكم المحلي في ليبيا، مشيدة باتفاق وقعته وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق، سيتم بموجبه نقل مسؤوليات الرعاية الصحية الأولية والنقل المحلي وترخيص الأعمال إلى البلديات.

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