منتدى صناع السلام يشكل بعثة حقوقية لزيارة سوريا| فيديو

أعلن منتدى صناع السلام والتنمية عن تشكيل بعثة حقوقية دولية من منظمات المجتمع المدني، التي انضمت إلى منتدى صناع السلام، المهتمة بحقوق الإنسان، للقيام بزيارة لإقليم شمال سوريا؛ للوقوف على ما يحدث هناك ورصد إذا ما كان هناك انتهاكات يتعرض لها الشعب السوري في إقليم شمال سوريا، وذلك بعد العدوان التركي عليها.

وقرر المنتدى عقد مؤتمر دولي عقب هذه الزيارة للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها البعثة وحقيقة ما يجري في إقليم شمال سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في أولى خطوات منتدى صناع السلام والتنمية في طريق مكافحة الإرهاب ونشر السلام وتنفيذا لرؤية ورسالة المنتدى.

ونوه بأن ذلك يأتي في سياق تطبيق أهداف المنتدى من نبذ العنف والإرهاب ونشر السلام والسعي وراء خلق مجتمعات آمنة خالية من الإرهاب.

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