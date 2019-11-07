سكاي: إدارة بايرن تواصلت مع فينجر.. والمفاوضات قد تصبح جدية بعد مواجهة دورتموند

وقال التقرير إنه حتى اللحظة لا يوجد عرض قوي، لأن بايرن لا يرغب في تشتيت الفريق قبل المواجهة المرتقبة بينه وبين بوروسيا دورتموند يوم السبت.

لكن بداية من يوم الأحد وخلال فترة التوقف الدولي سيسرع النادي من المفاوضات مع فينجر.

المدرب الفرنسي حسبما أشار التقرير يرغب في الاستمرار لما بعد نهاية الموسم الجاري مع العملاق البافاري.

وصرح فينجر في وقت سابق لشبكة “بي إن سبورتس” قائلا: “لن أرفض أبدا التحدث مع بايرن ميونيخ، لأنني أعرف من يديرون النادي لمدة 30 عاما”.

وواصل “كنت قريبا من تدريب بايرن منذ وقت طويل للغاية، لكن حاليا هذا كل ما يمكنني قوله”.

وأتم “في اللحظة الحالية، لم أتحدث معهم، ولا أعلم إن كنا سنفعل”.

صحيفة “دايلي تيليجراف” البريطانية قالت في وقت سابق إن فينجر “مستعد للتفاوض” مع بايرن ميونيخ، بعد أن رفض رالف رانكيك مدير قسم تطوير كرة القدم في شركة ريد بول المالكة لعدد من الأندية باسمها أبرزها سالزبرج ولايبزج، ترك منصبه لخلافة نيكو كوفاتش الذي تمت إقالته بعد الخسارة من فرانكفورت في الدوري 5-1.

وكانت الصحف قد أشارت إلى وجود أسماء مثل إريك تين هاج المدير الفني لنادي أياكس، وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق وجوزيه مورينيو الذي لم يدرب أي فريق منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018 كمرشحين لتدريب بايرن ميونيخ مع فينجر.

وكان من المنتظر أن يتولى فينجر مهمة المدير التقني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولكنه لم يقبل العرض حتى الآن منتظرا لمهمة تدريبية جديدة.

المدرب التاريخي لأرسنال قد يواجه عدوه اللدود توتنام يوم 11 ديسمبر في دوري الأبطال، كأول مباراة له لو تولى المهمة.

ودرب فينجر أرسنال في الفترة من 1996 وحتى 2018 وحصد معه لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات منها مرة بلا هزيمة، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات والدرع الخيرية 7 مرات. كما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006 لكنه خسر من برشلونة.

ويقود بايرن حاليا بصفة مؤقتة هانز-ديتر فليك، المدرب الأسبق لهوفنهايم والمساعد الأسبق ليواخيم لوف في منتخب ألمانيا من 2006 إلى 2014.

وبدأ فليك عمله كمساعد لكوفاتش في الجهاز الفني لبايرن في يوليو الماضي، والآن واتته الفرصة ليبرهن على قدراته التدريبية.

موقف بايرن، حامل اللقب، ليس معقدا في الدوري، فالفريق يبتعد بأربع نقاط عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ.

وفي دوري أبطال أوروبا يتصدر مجموعته، التي تضم توتنام الإنجليزي وسرفينا زفيزدا الصربي وأوليمبياكوس اليوناني، بالعلامة الكاملة بعد أول 3 جولات.

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