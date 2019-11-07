سون: تبادلت الرسائل مع جوميش.. عشت أياما صعبة للغاية

وخضع جوميش لعملية جراحية بعدما تعرض لكسر وخلع في الكاحل الأيمن. ()

وقال سون: “تبادلت الرسائل مؤخرا مع جوميش للاطمئنان عليه”.

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس “أشعر بالأسف الشديد لما حدث له”.

وتابع “كرة القدم هي رياضة تحدث فيها مثل تلك الأمور، ولكن لا يوجد أي أحد على الإطلاق يتمنى أن يكون في هذا الموقف”.

وأكمل حديثه قائلا: “أنا حزين للغاية بسبب ما حدث. عشت أياما صعبة خلال الفترة الماضية”.

وأشار “أرسلت رسالة لـ جوميش أتمنى له السلامة وأعبر له عن اعتذاري وأسفي الشديد لما حدث له”.

وأتم “تلقيت رسائل دعم من الأشخاص حولي ومن زملائي في الفريق وحتى من جماهير إيفرتون. أدرك كم أنا محظوظ بكل ذلك”.

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الكوري الجنوبي سون هيونج مين تدخل على جوميش من الخلف، قبل أن يتدخل سيرج أورييه على جوميش من الأمام.

تدخلان مع التواء الكاحل في أرضية الملعب = كسر في قدم جوميش.

مشهد مُروع تسبب في صدمة لـ سون وكل لاعبي توتنام.

ورغم الإصابة، إلا أن ماركو سيلفا مدرب إيفرتون تحدث عن احتمالية مشاركة جوميش من جديد هذا الموسم. ()

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