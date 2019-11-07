سان جيرمان يرد بقوة على تصريحات زيدان بشأن مبابي

وقال ليوناردو لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “ما قاله زايدن أشعرني بالضيق”.

وبرر “أولا كيليان لديه عقد معنا في باريس لعامين ونصف، لذا إن كنت تتحدث عن الأحلام وما يريد اللاعب تحقيقه فهذا وقت لتتوقف عن ذلك قليلا”.

وأكمل “كيليان لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، هو أفضل لاعب شاب في فرنسا وبطل العالم وأحد أفضل اللاعبين في العالم”.

وأردف “ليس هذا الوقت المناسب لانتقاده أو محاولة زعزعة استقراره، هذا يجب أن يتوقف نعم الكل يريد مبابي لكن لا أحد يستطيع الحصول عليه”.

وكان زيدان قال في مؤتمر صحفي: “في اللحظة الحالية مبابي لاعب في سان جيرمان وسنرى في المستقبل ماذا سيحدث، لكن هو قال دائما إن حلمه اللعب في ريال مدريد”.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن سان جيرمان على استعداد لتجديد تعاقد مبابي مع جعل راتبه 40 مليون يورو في العالم بالتساوي مع نيمار.

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