الإدارة الكردية تتهم تركيا باستخدام أسلحة محرمة دوليا في شمال سوريا

قالت الإدارة الذاتية الكردية فى شمال شرق سوريا، إن الجيش التركى استخدم أسلحة محرمة دوليا، بما فى ذلك الفوسفور الأبيض فى بعض مناطق شمال شرقى سوريا.

وأضافت الإدارة، فى بيان إلى الرأى العام، أن تركيا تجاوزات بحق مكونات شمال شرق سوريا، وانتهاكات المجموعات الإرهابية والمرتزقة على مرآها، تستوجب قانونيا الملاحقة والمقاضاة، وهى تعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والعهود والمواثيق الدولية، إذ أن ما حصل ومازال فى “عفرين” من جرائم شواهد حية لضرورة تشكيل لجان تحقيق ومسائلة، يضاف إلى ذلك ما يحصل فى مناطق رأس العين / تل أبيض منذ 9 أكتوبر حتى اللحظة.

وأكدت، أنه لا تزال تركيا ومرتزقتها مستمرين بذات المستوى فى ضرب معايير القانون والأخلاق بعرض الحائط، إذ وصل ذروة ذلك فى استخدام تركيا الأسلحة المحرمة دوليا، بحق شعبنا واستهداف أكثر من 30 شخصا من المدنيين العزل، بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دوليا.

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