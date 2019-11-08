حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية الخميس من أن حلف شمال الأطلسي يحتضر بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب وذلك في تصريح سرعان ما رفضته ألمانيا.

وعبر ماكرون في مقابلة مع مجلة ذي إيكونوميست البريطانية الأسبوعية عن تشككه بشأن مبدأ الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة بأن أي هجوم على بلد عضو هو هجوم على جميع الأعضاء وهو المبدأ الذي عزز الروابط بين دول الحلف منذ تأسيسه في عام 1949.

وقال ماكرون “ما نراه حاليا هو موت إكلينيكي لحلف شمال الأطلسي”.

وسئل عما إذا كان لا يزال يؤمن بالبند الخامس الذي يتحدث عن “الدفاع الجماعي” بمعاهدة تأسيس الحلف فقال “لا أعرف” لكنه أوضح أن الولايات المتحدة ستظل بلدا حليفا.

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