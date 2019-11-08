البرازيل تصوت لأول مرة في تاريخها ضد رفع الحصار عن كوبا

صوَّتت البرازيل، لأول مرة فى تاريخها، ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدين الحصار الاقتصادى الأمريكى المفروض على كوبا ويدعو لرفعه وللمرة الـ 28 على التوالى، تبنت الجمعية العامة قرارًا غير ملزم يدين الحصار الاقتصادى، الذى فرضته واشنطن على كوبا منذ عام 1962، حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم”، مساء أمس الخميس.

وصوت إلى جانب القرار 187 عضوًا فى الجمعية العامة الأممية من أصل الأعضاء الـ 193، ولم تصوت ضد القرار إلا الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى البرازيل، فيما امتنعت عن التصويت كولومبيا، وأوكرانيا، ولم تشارك فيه مولدوفا.

جدير بالذكر، أن العلاقات بين البرازيل وكوبا شهدت توترات عقب تولى اليمينى جاير بولسونارو، منصب الرئاسة فى البرازيل أوائل هذا العام.

ويسعى الرئيس البرازيلى الجديد إلى التقارب مع الولايات المتحدة، علمًا بأن هناك تشابهًا كبيرًا بين مواقفه ومواقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مسائل كثيرة، حيث أطلقت الصحافة البرازيلية على بولسونارو لقب “ترامب البرازيل”.

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