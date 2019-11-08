بالفيديو – الطليان لا يتعلمون.. روما ولاتسيو يسقطان في الثواني الأخيرة بالدوري الأوروبي

الذئاب في لقاء العاصمة الإيطالية فشلوا في الحفاظ على تقدمهم أمام جلادباخ وتعادلوا في الثواني الأخيرة من علامة الجزاء.

وفي بروسيا بارك، تأخر روما بهدف عكسي في الشوط الأول عن طريق فريدريكو فازيو في الدقيقة 35، بعدما حوّل عرضية ماركوس تورام في الشباك بالخطأ في مرماه.

المدافع الأرجنتيني بنفسه عدّل النتيجة في الشوط الثاني بالدقيقة 64 لصالح الذئاب.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل سجل ماركوس تورام –ابن المدافع الفرنسي ليليان تورام- هدف الفوز القاتل برأسية في شباك باو لوبيز.

فوز أعاد جلادباخ للمنافسة إذ رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني متفوقا على روما بفارق المواجهات المباشرة.

مجموعة يتصدرها باشاك شهير التركي الذي كرر فوزه على فولفسبرجر بثلاثة أهداف دون رد.

وفي المجموعة الخامسة كرر سيلتك ما فعله أمام لاتسيو وأسقط نسور العاصمة بهدفين مقابل هدف رغم تأخرهم في المباراتين بنفس السيناريو.

ذهابا تقدم لاتسيو وعاد الفريق الأسكتلندي أمام جماهيره في الشوط الثاني وفاز في الدقائق الأخيرة.

وهو ما حدث اليوم مرة أخرى، تشيرو إيموبيلي تقدم أولا للنسور في الدقيقة السابعة، وتعادل الأخضر الأسكتلندي عن طريق جيمس فورست في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل خطف أوليفر ناتشام هدف الفوز للضيوف، من خطأ دفاعي للخروج بالكرة من الخلف.

فوز قاد سيلتك للصدارة برصيد 10 نقاط بينما توقف رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الثالث خلف كلوج الروماني صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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