3 قتلى و20 جريحاً جرّاء الزلزال الذي ضرب إيران

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 20 آخرون جراء زلزال “متوسط” القوة ضرب شمال غرب إيران ليل الخميس الجمعة، وفق حصيلة رسمية أولية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

ويقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات، على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالى 120 كلم جنوب شرق مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وتقع إيران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا.

وكانت إيران شهدت في نوفمبر 2017 زلزالا بلغت قوته 7,3 درجات في محافظة كرمنشاه (غرب) ما أوقع 620 قتيلا.

وفي 2003 أوقع زلزال بقوة 6,6 درجات في محافظة كرمان (جنوب شرق) 31 ألف قتيل على الأقل ودمر بلدة بام التاريخية. وسجل أشد الزلازل دموية في إيران في 1990 وبلغت قوته 7,4 درجات في شمال البلاد وخلف 40 ألف قتيل و300 ألف جريح ونصف مليون مشرد.

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