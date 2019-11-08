التحذير من عملة مزورة من فئة العشرة دنانير

إيوان ليبيا – وكالات :

حذرت مديرية أمن الشاطئ جنوب غرب ليبيا، المواطنين من وجود عملة ورقية مزورة من فئة «العشرة دنانير الإصدار الجديد»، يجري تداولها في الأسواق هذه الأيام.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالمديرية في إيجاز صحفي أن تقرير قسم التزوير والتزييف بإدارة المختبرات والأدلة الجنائية أكد أن «العملة مصنعة بطريقة احترافية وتحمل نفس الأرقام، وهي غير مطابقة للعملة النقدية الصحيحة من حيث المقاس، كما تفتقد الورقة النقدية بروز العلامات المميزة لضعاف البصر، والعلامات المالية، والطباعة البارزة الملموسة المصممة للكلمات والأرقام (مصرف ليبيا المركزي – عشرة دينار- التوقيع)».

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أن الورقة النقدية المزورة «تفتقد الشريط الفضي المجسم، والشريط الأمني المتحرك للصورة، وعند تسليط الأشعة فوق البنفسجية (UV) علي الورقة النقدية يتضح عدم وجود علامات أمنية غير مرئية، فضلًا عن أنها لا تحمل وسائل الأمان المرئية وغير المرئية والمميزة للأوراق النقدية من نفس الفئة والإصدار، مؤكدا أنها مطبوعة على ورق الطباعة العادية بطباعة ليزرية ملونة.

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