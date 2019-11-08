حقيقة مشاركة شرطة الوفاق في القتال ضد الجيش

إيوان ليبيا – وكالات :

أكدت مصادر إعلامية اليوم الخميس قيام عناصر من الشرطة بالقتال في صفوف قوات الوفاق التي تحارب الجيش في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وأظهرت صورا تداولتها وسائل إعلامية أحد المقاتلين في صفوف الوفاق وهو يرتدي زيًا رسميًا لعناصر إدارة الدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية ضمن المقاتلين في صفوف قوات الوفاق بمحور عين زارة.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أعلنت الخميس الماضي تعرض محيط الوزارة بطريق المطار بالعاصمة طرابلس لهجوم بالطيران الحربي ما أوقع أضررا مادية بعناصر الشرطة الذين يقتصر دورهم على تأمين المدينة بعيدا عن العمل العسكري فيما يؤكد الجيش أنه لا يستهدف إلا المناطق العسكرية.

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