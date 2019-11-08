السبت عطلة رسمية لمناسبة المولد النبوي الشريف

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مساء أمس الخميس، أن يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري هو عطلة رسمية لمناسبة المولد النبوي الشريف وفق قراره رقم (1299) لسنة 2019.

ونص قرار المجلس الرئاسي بالخصوص على أن تكون العطلة في كافة المؤسسات والهيئات العامة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010.

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