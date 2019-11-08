طرابلس عروس البحر … بقلم / ميلاد عمر المزوغي
طـــرابلس عروس البحر,يا نشّاده
رمــــــت الطـــرحة,لوّحت لقلادة
القــــــمامــــة اوســـــــــــــــــــاده
مســـــكــــــــين شبــــــابـــــــــــها
مـــقهــــــــــور دون انـــــــــــداده
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الكناسة اكـــــــــــــــــــــــــــــداس
متعــــرّمة ومصكـــــــــرة الكيّاس
ريـــــحة كــريهة غابـــقة الانفاس
هولوكوست هتلرنا (شوي) جرادة
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هــــــــــــــــــــرّبــــــــــــوا لمّــيّه
رجعنا لأيام زمــــــــان بالبــــــتّيّة
الدوش بالمالقي,اقتصاد ما فيه زيّه
شيّطت ريـــــقي,هاتـــــلي البرّاده
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ليلــــــــــــــــــنا ســــواد امظـــلم
لتـــــــــريك حالف ما علينا ايسلم
قعـــــدنا (حمام ماجن) اوما نتكلم
لا نحـــدْفوا لا مانجيبـــــوا رشاده
مكتوب على جبينا الحياة المرماده؟
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