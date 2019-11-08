طرابلس عروس البحر … بقلم / ميلاد عمر المزوغي

طـــرابلس عروس البحر,يا نشّاده

رمــــــت الطـــرحة,لوّحت لقلادة

القــــــمامــــة اوســـــــــــــــــــاده

مســـــكــــــــين شبــــــابـــــــــــها

مـــقهــــــــــور دون انـــــــــــداده

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الكناسة اكـــــــــــــــــــــــــــــداس

متعــــرّمة ومصكـــــــــرة الكيّاس

ريـــــحة كــريهة غابـــقة الانفاس

هولوكوست هتلرنا (شوي) جرادة

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هــــــــــــــــــــرّبــــــــــــوا لمّــيّه

رجعنا لأيام زمــــــــان بالبــــــتّيّة

الدوش بالمالقي,اقتصاد ما فيه زيّه

شيّطت ريـــــقي,هاتـــــلي البرّاده

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ليلــــــــــــــــــنا ســــواد امظـــلم

لتـــــــــريك حالف ما علينا ايسلم

قعـــــدنا (حمام ماجن) اوما نتكلم

لا نحـــدْفوا لا مانجيبـــــوا رشاده

مكتوب على جبينا الحياة المرماده؟

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