جورباتشوف يتهم الغرب بادعاء الانتصار في الحرب الباردة

اتهم رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل جورباتشوف، الغرب بادعاء الانتصار في الحرب الباردة.

وقال جورباتشوف في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة بمناسبة مرور 30 عاما على سقوط جدار برلين إنه كان من الخطأ عدم قيام أوروبا عقب انتهاء الصدام بين الشرق والغرب بتطوير هيكل أمني حديث خاص بها.

وذكر جورباتشوف أنه كان يُجرى التنسيق لتطوير مثل هذا الهيكل بين الرئيس الفرنسي في ذلك الحين، فرانسوا ميتران، ووزير الخارجية الألماني هانز-ديتريش جينشر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي برنت سكوكروفت، إلا أن هذه الخطط دخلت في طي النسيان، على حد تعبيره.

وقال جورباتشوف: “بدلا من ذلك أعلن الغرب أن كسب الحرب الباردة. سلوك المنتصر هذا كان خطأ فادحا للغرب”، مضيفا أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة الجلوس مجددا على مائدة المفاوضات.

وتجدر الإشارة إلى أن جورباتشوف يحظى باحترام كبير في ألمانيا حتى اليوم، وذلك على خلفية سياسته التي انتهج فيها الانفتاح والإصلاح، وبالتالي حقق الشروط اللازمة لإعادة توحيد شطري ألمانيا. وفي المقابل، ينظر الكثيرون في روسيا إلى جورباتشوف باعتباره الشخص الذي حفر قبر الاتحاد السوفيتي.

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