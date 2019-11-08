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المحجوب يكشف اخر معركة لما تبقى من المليشيات

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ،العميد خالد المحجوب ،الجمعة ،عن تمكن القوات المسلحة من السيطرة على منطقة مشروع الهضبة جنوبي وسط العاصمة طرابلس ،ضمن سلسلة تقدمات واسعة و مدروسة.
وقال المحجوب في تصريحات صحفية ،إن قوات الجيش تمكنت من فرض سيطرتها على أغلب المحاور في منطقة مطار طرابلس الدولي ومحور الكازيرما ،مشيرا إلى أن كمين صلاح الدين سبب خسائر كبيرة في صفوف القوات التابعة للوفاق.
و أضاف المحجوب أن الجيش تمكن من تحقيق ما عجزت عنه حكومة الوفاق في طرابلس و هو القضاء على الميليشيات المسلحة ،مؤكدا أن المعركة الدائرة الآن في صلاح الدين هي آخر ما تبقى للمليشيات.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • بعد الهضبة ابوسليم واوصف لكم كيفية الوصول لساحة الشهداء من عدة طرق نبدأ من اول ما ندخل ابوسليم من ناحية الهضبة نمشى من امام مساكن ابوسليم حتى نصل لمسجد وسوق ابوسليم وبعد ان نعبر كوبرى على مجرى سيول ستجد على يمينك غابة النصر مقر مليشيات غنيوة امشى طول ستصل شارع يؤدى على يسارك الى تقاطع سوق الثلاثاء مع طريق المطار اما تمشى فى امتداد طريق المطار بجوار معسكر باب العزيزية او تمشى لسوق الثلاثاء وتصل لساحل البحر ومنه تمشى على الساحل من امام حى المنصورة لتصل الى ميدان السويحلى وبعدها تعبر امام المدينة القديمة الى الميناء وساحة الشهداء او تمشى امتداد طريق المطار ثم شارع الصريم فشارع الجمهورية ثم عمر المختار فساحة الشهداء او لو عدنا لول ابوسليم نمشى من امام معهد ابوسليم لنصل الى حى الاكواخ على طريق المطار ستجد على يمينك وحتى ساحل البحر قورجى والمدبنة الرياضية والاندلس ودمشق والفلاح

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