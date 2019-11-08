إنقاذ العشرات بعد انفجار في منجم للبوتاس بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية إنه تم إنقاذ نحو 36 من العاملين في منجم للبوتاس في شرق البلاد اليوم الجمعة بعد أن حوصروا على عمق 700 متر نتيجة انفجار غير معروف سببه في المنجم.

وقالت محطة التليفزيون المحلية (إم.دي.آر) إن العاملين بالإطفاء نفذوا عملية إنقاذ قالت الشرطة بعدها على تويتر “جميع الأفراد تم إنقاذهم”.

وقبل العملية نقل الموقع الإخباري ميتلدويتشه تسايتونج عن إدارة المناجم إن أحد العاملين أصيب بجراح خطيرة.

واحتمى العاملون تحت الأرض في قطاع آمن من المنجم الذي يوجد في منطقة توتشينتال على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب غربي برلين وتم تزويدهم بالأكسجين.

وقال الموقع الإخباري إن المنجم الذي يقع خارج مدينة هاليه أغلق في عام 1982 لكنه يستخدم لتخزين مخلفات المناجم من أماكن أخرى. ويعمل بالمنجم نحو مائة شخص.

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