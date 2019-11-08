البرلمان التونسي المنتخب يعقد جلسته الافتتاحية.. الأربعاء

أعلن رئيس البرلمان التونسي عن أولى جلسات البرلمان الجديد المنتخب، يوم الأربعاء المقبل، عقب الإعلان اليوم عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وتضمن بيان صدر عن رئيس البرلمان (المنتهية ولايته) عبد الفتاح مورو دعوته للنواب المنتخبين الجدد إلى الجلسة العامة الافتتاحية، ما يمهد فعليا لبدء العهدة البرلمانية الجديدة التي ستمتد لخمس سنوات مقبلة.

وثبتت المحكمة الإدارية النتائج الأولية المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتخابات يوم 13 أكتوبر الماضي، بعد أن نظرت في كافة الطعون على درجتين.

ومع إعلان الهيئة النتائج النهائية اليوم الجمعة، فإن حركة النهضة الإسلامية حافظت على أغلبيتها الطفيفة في البرلمان بحصولها على 52 مقعدا من بين 217 مقعدا في البرلمان، مقابل 38 لمنافسها الليبرالي حزب “قلب تونس”.

ويبدأ العد الرسمي اليوم لمهلة تكوين الحكومة التي سترأسها حركة النهضة، وهي مهلة تمتد لشهر وتمدد مرة واحدة.

وتعد هذه ثالث انتخابات برلمانية تعرفها تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

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