إيقاف؟ إصابة؟ استبعاد؟ لا.. ليفانتي يخسر حارسه بسبب الانتخابات

نادي ليفانتي تلقى نبأ سيئا بغياب حارس مرماه أيتور فيرنانديز عن مباراة أتليتك بلباو يوم الأحد المقبل في الجولة 13 للدوري الإسباني.

حُجة الغياب ليست اعتيادية، ليست إصابة أو إيقاف أو استبعاد فني، بل بسبب الواجب المجتمعي واستدعاء أيتور ليكون مشرفا في إحدى اللجان الانتخابية.

إسبانيا تشهد حراكا سياسيا مهما يوم الأحد المقبل مع الانتخابات العامة التي تقام في كل أنحاء البلاد.

في إسبانيا، يتم استدعاء مواطنين بشكل عشوائي ليتواجدوا بشكل إجباري في اللجان الانتخابية لتغطية غياب مُراقب الصندوق بشكل اضطراري.

بالتالي على من يتم اختياره، أن يتواجد في اللجنة الانتخابية منذ الثامنة صباحا وحتى نهاية وقت التصويت مساءً.

لسوء حظ ليفانتي، فقد وقع الاختيار على حارس مرماه أيتور، ليكون متواجدا في مسقط رأسه موندراجون، إحدى مدن إقليم الباسك.

إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية أفادت أن ليفانتي استأنف على القرار، لكنه قوبل بالرفض، مما يضع باكو لوبيز مدرب الفريق في مأزق حقيقي.

ليفانتي يعاني بالفعل من إصابة حارس مرماه الاحتياطي أوير أولازابال، ومع ابتعاد أيتور، سيكون لوبيز مجبرا على التعويل على حارس مرمى لم يشارك من قبل في الدوري الإسباني.

داني كارديناس (22 عاما) يحرس مرمى الفريق الرديف، وتواجد على مقاعد بدلاء ليفانتي 4 مرات هذا الموسم.

أما بابلو بيكون (19 عاما)، فلم يتلق الاستدعاء أبدا لقائمة الفريق الأول لـ ليفانتي.

وصرّح لوبيز عن هذه الأزمة في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: باكو لوبيز: “هذه أول مرة أشهد أمرا مماثلا، سنرى ما سيحدث، أتمنى أن يُحل الأمر في الساعات القليلة المقبلة”.

حل وسط قد يمكن اعتماده، وهو عدم تواجد أيتور في اللجنة الانتخابية طوال اليوم.

مباراة بلباو في ملعب سان ماميس تقام في الثانية ظُهرا بتوقيت إسبانيا، ولحسن حظ أيتور، فإن بلدته لا تبعد كثيرا عن مدينة بلباو، مما يمكنه من الوصول إلى ملعب المباراة في وقتٍ قصير لو سُمح له بالمغادرة باكرا.

ويعد أيتور أكثر حراس مرمى الدوري الإسباني قياما بالتصديات هذا الموسم، وكان أحد أبطال الفوز الكبير على برشلونة 3-1 في الجولة الماضية.

ويحتل ليفانتي المركز 11 في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، وفاز في آخر مباراتين بالمسابقة.

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