خطأ أحمق.. تغريم وإيقاف لاعب كلوب بروج لإهداره ركلة جزاء أمام باريس

الفريق الفرنسي كان متقدما بهدف نظيف في مواجهته أمام نظيره البلجيكي على ملعب حديقة الأمراء في دوري أبطال أوروبا، عندما أهدر دياني ركلة جزاء.

المهاجم السنغالي دخل بديلا قبل أن يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة تياجو سيلفا، لكنه أصر على تسديدها بنفسه رغم أنه لم يكن المتخصص الأول.

ليتصدى كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان للركلة في الدقيقة 75، ويساهم في حصد فريقه نقاط المباراة كاملة.

وأبدى فيليب كليمنت مدرب بروج غضبا عارما خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، وأعلن عن استبعاد دياني من قائمته وتوقيع عقوبات مالية مغلظة عليه.

كليمنت كشف أن هانز فاناكين كان المنوط بتسديد ركلة الجزاء في الأساس، وأن دياني خالف تعليماته.

وصرّح كليمنت الغاضب: “لن يظهر في قائمتي لمباراة الدولي المقبلة يوم الأحد”.

وأضاف: “وسأقرر إن كان سيعود للتشكيل في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، كما سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة عليه”.

وأكمل: “إنه خطأ أحمق، والخطأ أثّر على نتيجة المباراة وعلينا جميعا”.

وواصل: “هذا النوع من التصرفات يهيّج المشاعر، لقد حدثت مشادات في غرفة خلع الملابس، لفظية فقط وليست جسدية. دياني أدرك أنه أخطأ ولم يجادل”.

واستدرك: “لطالما أعطينا لاعبينا فرصة ثانية في هذا النادي، ودياني هو من سيقرر إن كان يحترم ويتفهم قيم كلوب بروج”.

وشدد: “لا يزال قادرا على الاستمرار معنا في المستقبل، لكن هذا يتوقف على ما سيظهره في الأسابيع المقبلة”.

ودافع المدرب عن لاعبه فاناكين: “البعض قال إن فاناكين لم يتحمل مسؤولية التسديد، لكنه أخبر دياني ألا يسدد بالفعل”.

وأتم: “ولكنه عندما أدرك أن دياني لن يوافق، لم يرد الدخول في جدال في مباراة كبيرة كهذه، أنا فخور بالطريقة التي تعامل بها مع الموقف”.

ويحتل كلوب بروج المركز الثالث في المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا برصيد نقطتين.

الفريق البلجيكي فرض التعادل على ريال مدريد في قلب سانتياجو برنابيو بهدفين لكل طرف بثاني جولات المسابقة، قبل أن يخسر مرتين أمام باريس سان جيرمان.

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