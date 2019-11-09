انتهاء إضراب استمر يومين لأطقم الضيافة بشركة لوفتهانزا

أكدت متحدثة باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم السبت أن إضرابا استمر يومين قام به أطقم الضيافة الجوية بالشركة قد انتهى في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأجبر الإضراب الذي استمر لمدة 48 ساعة شركة الطيران على إلغاء 1500 رحلة، مما أثر على ما مجموعة 200 ألف شخص.

وقالت لوفتهانزا إن الرحلات الجوية ستجري إلى حد كبير “كما هو مخطط لها” اليوم، لكن يجب أن يتوقع الركاب “بعض الإلغاءات والتأخير” نتيجة للإضراب.

من المقرر أن تجري نقابة “أوفو”، التي دعت إلى الإضراب من أجل تسوية نزاع أطقم الضيافة الجوية بشأن الأجور وظروف العمل، محادثات مع لوفتهانزا مطلع الأسبوع الجاري حيث تقدم شركة الطيران عروضا لمنع المزيد من الإضرابات.

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