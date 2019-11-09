عشرات الآلاف ينظمون احتجاجات جديدة في العاصمة التشيلية سانتياجو

خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى شوارع العاصمة التشيلية سانتياجو مجددا، أمس الجمعة، للاحتجاج على الظلم الاجتماعي والتكلفة المرتفعة للرعاية الطبية والتعليم والنقل.

وانتهت المظاهرة السلمية عند ساحة بلازا باكويدانو في وسط المدينة.

وذكرت صحيفة “لا تيرسيرا” أنها كانت ثاني أكبر مظاهرة خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.

وقد اتسعت المظاهرات التي بدأت احتجاجا على رفع أجرة المترو، لتتحول إلى احتجاجات في مختلف أنحاء تشيلي للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات وتحسين الرعاية الصحية وتحقيق المساواة في المجتمع.

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