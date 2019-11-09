الولايات المتحدة تدعم الوقف الفوري للقتال في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكّد نائب رئيس البعثة الأميركية في ليبيا جوشوا هاريس، دعم بلاده لوضع حدّ فوري للقتال الدائر في ليبيا، وإعادة تأسيس العملية السياسية للأمم المتحدة، بما من شأنه أن يوفّر مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا لجميع الليبيين.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية المحامين الأميركية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجمعت خبراء ليبيين في مجال القانون والدستور للنظر في الخيارات الممكنة لإيجاد إطار دستوري في المستقبل الليبي، وفق بيان للسفارة الأميركية اليوم.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة بين القوات التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق، منذ الرابع من أبريل الماضي، راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى بينهم مدنيون، فضلا عن عشرات الآلاف من النازحين، وفق منظمات دولية.

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