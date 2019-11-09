إيمري: أرسنال يعلم قرار تشاكا.. قد لا يلعب معنا مجددا

وواصل الإسباني “مهم الآن البقاء معه. نمضي قدما لكن النادي يعلم كيف يفكر اللاعب، وكيف أفكر أنا في الموقف برمته. نحن أضعف حاليا وهو غير موجود في هذا المركز (وسط الملعب). لا أفكر حاليا في ذلك (بيع تشاكا) لأننا في نوفمبر وأمامنا مباريات عديدة في نوفمبر وديسمبر”.

صب الجمهور غضبه على اللاعب أثناء خروجه من الملعب بعدما فرط أرسنال في تقدمه بفارق هدفين أمام ضيفه كريستال بالاس ليتعادل 2-2 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثناء سير تشاكا إلى خارج الملعب رد على من هاجموه بطريقة لم تعجب النادي اللندني.

وغاب عن المباريات الثلاث التالية للفريق، والتي خسر فيها مرة وتعادل مرتين.

ويحل أرسنال ضيفا على ليستر سيتي يوم السبت في الجولة 12 من الدوري، مواجهة قوية أمام ثالث ترتيب البطولة والذي يقدم موسما رائعا مع مدربه برندان رودجرز.

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