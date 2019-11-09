كلوب: لا يقدر أي فريق على ثمن مبابي

أزمة خارج الميدان، بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، سببها تصريحات زين الدين زيدان مدرب الأخير التي شدد فيها أن كيليان مبابي يريد الانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

الأمر الذي أغضب مسؤولي باريس سان جيرمان المتمسكين جدا باللاعب البالغ عمره 20 عاما.

ومن جانبه، كان كلوب صريحا للغاية بالقول:”حسنا، من وجهة نظر رياضية، هناك أسباب عديدة تجعلنا لا نتعاقد مع مبابي، يا له من لاعب. لكن الأمر متعلق بالمال بكل تأكيد. لا توجد فرصة. بالتأكيد لا توجد فرصة، آسف لقتلي هذه التقارير الصحفية (التي زعمت أن ليفربول يريد اللاعب)”.

وواصل الألماني في حديث لصحفيين “لا أعتقد أن هناك ناديا في العالم يستطيع شراء مبابي من باريس. والأمر ينطبق علينا أيضا. لا نستطيع، هكذا الأمر بكل بساطة. ليس لدنيا ما نقوله أكثر من ذلك بكل صراحة”.

كل أندية النخبة في القارة العجوز تتمنى ذلك اللاعب اليافع المتألق في باريس والذي نال جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال 2018.

وكان رابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية العام الماضي.

ويمتد عقد مبابي مع باريس إلى 2022، فبعد انتقاله من موناكو إلى الأخير مقابل 135 مليون يورو، على أي فريق يرغب به أن يقدم الغالي والنفيس لبطل فرنسا.

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