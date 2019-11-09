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رباعيات طرابلس …..صيُّورها … بقلم / ميلاد عمر المزوغي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

رباعيات طرابلس …..صيُّورها   … بقلم / ميلاد عمر المزوغي

صيورها تفراج بعـــــــــد الظلم والشدّه
ويرحل السراج واللي خـــــــــذاه ايردّه
خفّ عقله (مـاج)بــــــين الــــدول يجّدّه
شن صار في الأبراج؟ النهب فايت حدّه
*******
صيورها تـــرتاح,يعـم الرخــاء والــود
ويُنـزع السلاح مــن المجــرم المــرتـد
المجلــس الســفاح,مــا عـــاد ليه سـنـد
النصر فجره لاح,عيون المها تـزغرد
*******
يا طـــرابلس فــــي القلب دوم مــكانك
بــين النـــــواظـر مــا يجافــي طـــيفك
دمـــوعك دمــاء,بالجيش عـالـي شأنك
شـباب المناطق يـدّاعـى عـلى تشريفك

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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