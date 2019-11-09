رباعيات طرابلس …..صيُّورها … بقلم / ميلاد عمر المزوغي

صيورها تفراج بعـــــــــد الظلم والشدّه

ويرحل السراج واللي خـــــــــذاه ايردّه

خفّ عقله (مـاج)بــــــين الــــدول يجّدّه

شن صار في الأبراج؟ النهب فايت حدّه

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صيورها تـــرتاح,يعـم الرخــاء والــود

ويُنـزع السلاح مــن المجــرم المــرتـد

المجلــس الســفاح,مــا عـــاد ليه سـنـد

النصر فجره لاح,عيون المها تـزغرد

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يا طـــرابلس فــــي القلب دوم مــكانك

بــين النـــــواظـر مــا يجافــي طـــيفك

دمـــوعك دمــاء,بالجيش عـالـي شأنك

شـباب المناطق يـدّاعـى عـلى تشريفك

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