رئيس البرلمان الألماني ينتقد الائتلاف الحاكم في البلاد

قال فولفغانغ شويبله، رئيس البرلمان الألماني، إن الائتلاف الكبير مضى قدمًا في كثير من الأمور، لكن استطلاعات الرأي ونتائج الانتخابات تبين أن المهمة القيادية للأوساط السياسية في إعطاء المواطنين التوجه لم تُنجز على النحو الكافي حتى الآن.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الائتلاف مسئولا عن تعزيز أقصى التوجهات السياسية، مثل النجاحات التي حققها حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي في الانتخابات، قال شويبله: “المنافسة السياسية يجب أن تتحدد في تيار الوسط، لكن يتعين توفير بدائل في هذا التيار، لذلك فإن التعاون بين المعسكرات السياسية الكبيرة ليس الحل المثالي لهذا الأمر.

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