وزير خارجية باكستان: الاتصالات مع الهند منعدمة رغم التعاون بشأن الحدود

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إن الاتصالات بين الهند وباكستان “منعدمة” حتى على الرغم من استعداد البلدين الغريمين لفتح معبر حدودي يتيح للهنود زيارة معبد للسيخ في أحد أهم أوجه التعاون بين الجانبين منذ عقود.

ويتيح اتفاق المعبر الحدودي بين البلدين دخول الهنود بلدة كارتاربور الباكستانية بدون تأشيرات، وتضم البلدة معبدا أقيم في الموقع الذي توفي فيه جورو ناناك مؤسس ديانة السيخ.

ومن المتوقع أن يعبر المئات، منهم أعضاء في حزب المؤتمر المعارض، الحدود لحضور المراسم التي تقام اليوم السبت لكن مسئولين باكستانيين على دراية بقائمة الضيوف قالوا إنه لا يوجد أي ممثل لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم في الهند.

ورغم الأنباء السارة عن فتح المعبر الحدودي، إلا أن الوزير الباكستاني قال إن توتر العلاقات بلغ أعلى مستوياته منذ القتال الذي نشب بين البلدين عبر الحدود على مدار شهور في منطقة كارجيل الشمالية عام 1999.

وقال شاه محمود قرشي في مقابلة مع رويترز أجريت في مدينة لاهور الباكستانية في وقت متأخر أمس الجمعة “لا توجد أي قنوات سرية، خضنا حروبا والأمور كانت أسوأ من ذلك لكن الأوضاع سيئة”. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب للتعقيب.

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