ميركل تدعو إلى مواجهة الكراهية والعنصرية في ذكرى سقوط جدار برلين

طالبت إنجيلا ميركل، رئيس وزراء ألمانيا، مواطني بلادها خلال الاحتفالات الرئيسية بهذه الذكرى في برلين، اليوم السبت، بعدم السماح لأحد بإثباط همتهم.

وقالت ميركل” في كنيسة التصالح المقامة على ممر الموت السابق لجدار برلين في شارع بيرناو: “ليس هناك جدار يُقصي الناس ويُقوض حريتهم لا يمكن اختراقه مهما بلغ طوله وعرضه”.

ويعتبر شارع بيرناو رمزا للانقسام الألماني، وعندما شُيد الجدار في عام 1961، أصبحت المنازل المبنية في واجهة الشارع في شرق برلين، بينما رصيف المشاة في الغرب.

وأنهى سقوط جدار برلين تقسيم ألمانيا إلى شطرين شرقي وغربي على مدار 28 عاما، وبحسب معلومات بحثية، لقي 140 شخصًا، على الأقل، حتفم عند جدار برلين على يد النظام الحاكم في ألمانيا الشرقية سابقًا.

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