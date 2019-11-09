بالفيديو – ثورة البلوز مستمرة.. تشيلسي الوصيف مؤقتا بثنائية في بالاس

البلوز خاضوا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد أيام من عودة تاريخية أمام أياكس في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

انتصار ثبّت أقدام ثورة البلوز ومدربه فرانك لامبارد محليا وأوروبيا بقيادة ثنائي الفريق تامي إبراهام وكريستيان بوليسيتش في دربي لندني.

بدأ البلوز المباراة بضغط بُغية تسجيل هدفا مبكرا يسهل الأمور، محاولة من بوليسيتش ثم ركلة ثابتة نفذها ويليان لكن الحارس فيسنتي جوايتا تألق في الربع ساعة الأولى من اللقاء.

جوايتا واصل تألق ومن أمامه جاري كاهيل أمام فريقه السابق في تشتيت كرة ماسون ماونت في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل.

شوط انتهى بـ 3 بطاقات صفراء للاعبي تشيلسي مقابل بطاقة صفراء وحيدة لكريستال بالاس ودون أي أهداف.

وفي الدقيقة 53 من عمر اللقاء تمريرة إلى ويليان على حدود منطقة الجزاء ثم إلى إبراهام الذي أودع الكرة في الشباك من لمسة واحدة في الزاوية اليسرى.

هدف أصبح به الإنجليزي الشاب ثاني أصغر لاعب يسجل عددا مزدوجا من الأهداف بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي بعد الهولندي الطائر آريين روبن.

تألق جوايتا تواصل بتسديدة من الأمريكي أبعدها لركنية بعد 4 دقائق من هدف البلوز.

محاولات الأمريكي تواصلت وتكللت بهدف ثان في الدقيقة عرضية من ميتشي باتشواي استقبلها الأمريكي برأسية مضيفا هدفه في المباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وصار لاعب بروسيا دروتموند السابق رابع لاعب أمريكي يصل إلى هذا الرقم بعد كلينت ديسمبي وروي ويجلير وجو ماكس مور.

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فوز قاد البلوز للمركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، إذ ارتقى رصيد الفريق اللندني إلى 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي يستضيف حامل اللقب غدا.

في المقابل توقف رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

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