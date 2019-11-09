حقيقة قطع العلاقات مع الدول الداعمة لحفتر

إيوان ليبيا – وكالات :

قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد القادر الحويلي إنه لغاية اللحظة لم يتم إتخاذ أي إجراءات وخطوات رسمية من قبل المجلس الرئاسي بشأن قطع العلاقات مع ما وصفها بـ”الدول الداعمة لحفتر” على الرغم من توصية مجموعة من أعضاء مجلس الدولة ونواب بطرابلس بضرورة قطع العلاقات معها.

حويلي أشار إلى أن عدم إتخاذ اجراءات بالخصوص يعد تقصير من الرئاسي وعدم متابعة وجدية خاصة أنه يفترض وجود برامج مسبقة على الأقل من ناحية السفراء .

وإتهم عدد من الدول الاقليمية بأنها مهيمنة وتمارس الوصاية على المنطقة الشرقية، معتبراً أن قطع العلاقات معها لن يؤثر في هذه الفترة على الحرب الدائرة بطرابلس لأنه لا توجد علاقات لها في المنطقة الغربية.

وتابع قائلاً:” لو أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عندما يرى المنطقة الغربية رافضه لوجود هذه الدول ربما يتم إقصائها وخروجها من مؤتمر برلين القادم وهذا ممكن أن يؤثر بعض الشيء لكن للحظة هذه مسؤولية الرئاسي بأن يقوم بإرسال توصية للأمم المتحدة بعدم الرغبة بوجود هذه الدول أو أي دولة تؤيد العدوان الغاشم غير مرغوب فيها لحضور برلين”.

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