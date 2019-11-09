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التحذير من السلع التي لا تحمل تاريخ صلاحية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

طالب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المواطنين التأكد من وجود العلامات التوضيحية على السلع الغذائية من”الصلاحية،الإنتاج،المكونات،بلد الصنع” المدونة على العلب.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه في حال عدم وجود العلامات التوضيحية على  السلع يعتبر المنتج مخالفاً وغير مطابق للمواصفات القياسية الليبية والتي تحمل رقم 2003/53 عدم كتابة البيانات التوضيحية على العبوات.

وذكر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مثالاً توضيحاً لعبلة تونة متداولة بالأسواق لا توجد عليه علامات توضيحية ويظهر عليها علامات صدأ وهذا مخالف للمواصفات القياسية الليبية المعتمدة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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