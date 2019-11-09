تقرير: إدارة أرسنال تتحرك للبحث عن بديل إيمري..وإنريكي أحد الخيارات

أرسنال سقط من جديد في فخ الهزيمة، وهذه المرة أمام ليستر سيتي بثنائية مقابل لا شيء. ()

خسارة جديدة تزايدت معها مطالب جماهير أرسنال بإقالة إيمري الذي لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ شهر.

راؤول سانهيلي المدير الرياضي لـ أرسنال بدأ بالفعل البحث عن بديل لإيمري، وأصبح مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق لويس إنريكي أحد الخيارات لـ أرسنال، وفقا للصحفي الإسباني.

سانهيلي أراد سابقا تعيين إنريكي لخلافة آرسين فينجر وعقد مع المدرب الإسباني اجتماعا سابقا عام 2018 ولكن في النهاية لم تتم الصفقة.

لويس إنريكي الإسباني صاحب الـ 49 عاما رحل عن تدريب منتخب إسبانيا في يونيو الماضي بسبب صراع ابنته المطول مع السرطان.

ومنذ رحيله عن تدريب إسبانيا، ولم يتول إنريكي مسؤولية قيادة أي فريق.

ولم يسبق إنريكي تدريب أي فريق خارج إسبانيا باستثناء روما في الفترة ما بين 2011 وحتى مايو من عام 2012.

وحقق إنريكي لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا 3 مرات والسوبر الإسباني مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة، مع برشلونة.

إنجازاته وألقابه مع برشلونة، جعلته يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم عن موسم 2014-15.

فهل يجد أرسنال ضالته في لويس إنريكي؟ لننتظر ونرى.

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