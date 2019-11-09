إيمري: أرسنال هادئ ويدعمني

أوناي إيمري يواجه شبح الإقالة ففريقه أصبح مبتعدا عن المربع الذهبي بفارق 9 نقاط كاملة.

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أداء ونتائج أرسنال جعلت جماهير ليستر سيتي تسخر من إيمري لتهتف له ، حسبما كشف الصحفي الإنجليزي جايمس أولي من أرض الملعب.

وقال إيمري لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “نحتاج للوقت، نحتاح للشغف”.

وأوضح “غيرنا الكثير من اللاعبين، ونملتك لاعبين صغار في السن الآن”.

وواصل “نعرف أننا نسير في طريق مطلوب منا فيه تحقيق الكثير، ولكننا نعلم أيضا أننا نحتاج إلى الوقت وأن نكون شغوفين”.

ثم أضاف “نريد أن نحقق أهدافنا بالاستعانة باللاعبين الصغار وخبرات الكبار، ولكن هناك الكثير من المعطيات التي لا تساعدنا”.

واستدرك “أهم شيء هو أن نكون هادئين ومتحدين ولدينا الطموح والرغبة في مواصلة العمل، وأن نتمتع بالعقلية التي تساعدنا على النهوض مجددا وبالشغف سنحقق أهدافنا”.

وسأل المراسل إيمري: هل تشعر بأن النادي هادئ ويدعمك؟

ليجيب المدرب الإسباني “نعم”.

وانتهى اللقاء ليتجمد أرسنال عند النقطة 17 في المركز السادس، بينما وصل ليستر للنقطة 26 ليرتقي لوصافة الدوري بفارق الأهداف عن تشيلسي وفي انتظار نتيجة قمة ليفربول ومانشستر سيتي.

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