بالفيديو – إيكاردي المنقذ يُنهي زمن كافاني ويعبر بـ باريس عقبة بريست

باريس سان جيرمان خطف فوزا متأخرا على مضيفا بريست بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 13 للدوري الفرنسي.

الأرجنتينيان آنخل دي ماريا، وماورو إيكاردي سجلا هدفي حامل اللقب، فيما سجل صامويل جراندسير هدف بريست الوحيد.

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ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، ويتجمّد رصيد بريست عند 17 نقطة في المركز العاشر.

باريس سان جيرمان افتاق بعد هزيمة الجولة الماضية المفاجئة أمام ديجون بهدفين مقابل هدف واحد، وحقق فوزا ثمينا.

المباراة شهدت إراحة توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان لبعض عناصره الأساسية، مما دفعه للتعويل على سيرخيو ريكو في حراسة المرمى، وإدينسون كافاني في خط الهجوم.

كافاني الهداف التاريخي لـ بي.إس.جي ظهر شاحبا، وغادر الملعب في الدقيقة 80 لصالح إيكاردي الذي لعب دور البطولة وسجل هدف الانتصار منهيا حقبة المهاجم الأوروجوياني بشكل غير رسمي.

دي ماريا افتتح التسجيل أولا لـ باريس في الدقيقة 39 بعد تمريرة أمامية أنيقة من يوليان دراكسلر.

الدقيقة 72 شهدت هدف التعادل لـ بريست عن طريق جراندسير بعد تمريرة يوان كورت.

قبل أن يتنجد توخيل بـ إيكاردي الذي احتاج إلى 5 دقائق فقط على أرض الملعب حتى يخطف هدف الانتصار في الدقيقة 85.

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