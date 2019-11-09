الرئيس الألماني ينتقد الأنانية الأمريكية في الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

حض الرئيس الألماني الولايات المتحدة السبت، على إظهار “الاحترام” لحلفائها والتخلي عن “الأنانية القومية”، في إطار الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

وركز فرانك فالتر شتاينماير الذي يشكل السلطة المعنوية في البلاد رغم منصبه الفخري، على تدهور العلاقات بين ضفتي الأطلسي في الأعوام الأخيرة.

وأمام بوابة براندبورغ التي رمزت حتى العام 1989 إلى “انقسام المانيا”، أشار شتاينماير في خطاب إلى الدور الرئيسي للولايات المتحدة، “الذراع القوية للغرب”، في انهيار الستار الحديدي قبل ثلاثة عقود.

وقال “نحن الألمان، ندين بالكثير لأمريكا بوصفها شريكا في الاحترام المتبادل، بوصفها شريكا من أجل الديموقراطية والحرية، ضد الأنانية الوطنية. هذا ما آمله أيضا في المستقبل”، في إشارة الى الإدارة الحالية في واشنطن برئاسة دونالد ترامب.

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