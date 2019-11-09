فتح: الرئيس أبومازن هو المرشح الوحيد للحركة لخوض الانتخابات المقبلة

أكد أمناء سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في اجتماعهم الطارئ الذي عقد، اليوم السبت، أن الرئيس محمود عباس هو المرشح الوحيد للحركة لخوض الانتخابات المقبلة.

وشدد أمناء السر في اجتماعهم، على أن الرئيس محمود عباس هو مرشح الحركة الوحيد للانتخابات الرئاسية، لما له من حضور ومكانة يتمتع بها على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال فكره ومنهجه الواقعي، وصلابة مواقفه وصموده أمام كل التحديات التي تواجهنا.

وثمنوا موقف الرئيس الذي دعا لإجراء الانتخابات في كل من القدس بداية والضفة وغزة، وأن لا انتخابات دون القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

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