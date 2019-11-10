ترامب يوافق على نشر نص مكالمته الثانية مع زيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، إنه “على الأرجح” سينشر نصًا لمكالمة هاتفية ثانية أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع المقبل.

وأضاف ترامب: “إنهم يريدون الحصول على نص للمكالمة الأخرى، المكالمة الثانية، وأنا على استعداد لتقديم ذلك”.

وحدثت المكالمة في أبريل بعد فترة وجيزة من فوز زيلينسكي فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية.

وقال ترامب في وقت سابق، إنه سيكون على استعداد لإصدار نص المكالمة لكنه لم يحدد التوقيت.

ويأتي تصريح ترامب حول نص المكالمة في الوقت الذي يدخل فيه التحقيق في اتهامه بالتقصير مرحلة جديدة. وقال الديمقراطيون في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنهم سيعقدون أولى جلسات الاستماع المفتوحة بالكونجرس، الأربعاء المقبل. وكانت جلسات الاستماع حتى الآن تتم خلف الأبواب المغلقة. ويتمحور التحقيق في اتهام ترامب بالتقصير حول مكالمة هاتفية أجراها ترامب في يوليو مع زيلينسكي، حيث طلب منه “معروفا” كي يجري تحقيقا مع جو بايدن، وهو ديمقراطي بارز يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض الانتخابات ضد ترامب العام المقبل. وبدأ الديمقراطيون في 24 سبتمبرالماضي هذا التحقيق في مجلس النواب، حيث يتمتعون بغالبية، ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيكلف لاحقاً اتخاذ قراره في قضية عزل ترامب. لذلك يتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطته لغايات شخصية، لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020. ويبدي ترامب استياء واضحا، ويؤكد أن محادثته “لا مأخذ عليها”، وأن “انقلاباً” يستهدفه.

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