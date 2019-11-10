سلاح الجو التركي يقصف العديد من المناطق الكردية شمال سوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن مقاتلات من سلاح الجو التركي قصفت العديد من المناطق الكردية شمالي البلاد.

وأضاف المرصد في بيان، أن معارك عنيفة اندلعت مجددًا بين المليشيات المدعومة من تركيا والقوات الكردية بعد مرور شهر على اقتحام شمالي سوريا.

كما أضاف المرصد، أن مقاتلين من الأكراد وجنودًا من الجيش السوري أصيبوا بجراح.

وأوضح المرصد، أن “المعارك وقعت بمنطقة تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة، التي تبعد عن الحدود التركية السورية بحوالي 40 كيلومترًا”.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ذكرت أن ما لا يقل عن 92 مدنيًا قتلوا في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، منذ بدء العدوان التركي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المفوضية، روبرت كولفيل، في تصريح صحفي بجنيف، أن المدنيين ما زالوا يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب الأعمال العدائية المستمرة في سوريا، مبينًا أن المفوضية تحققت حتى الخامس من شهر نوفمبر، من مقتل وجرح عشرات السوريين في حوادث منفصلة لحد كبير، ومتزامنة في شمال شرق سوريا وشمال غربها.

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