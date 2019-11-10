ترامب: المحادثات التجارية مع الصين تتقدم بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات التجارية مع الصين تتقدم بشكل “جيد جدا”، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقًا مع بكين إلا إذا كان بأفضل ما يكون بالنسبة لواشنطن.

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، قبيل مغادرته جوًا إلى مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما، إن التقدم الذي جرى إحرازه كان أبطأ مما كان يحبذ، لكنه أضاف أن الصين تريد الاتفاق بدرجة أكبر من رغبة الولايات المتحدة.

وقال “تتقدم المحادثات مع الصين، وأعتقد بشكل جيد جدًا. وإذا أبرمنا اتفاقًا، فإنه سيكون عظيمًا وإلا فإنني لن أبرمه”.

وأضاف “تريد الصين بشدة إبرام هذا الاتفاق… لكن ينبغي أن يكون بأفضل ما يكون”.

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