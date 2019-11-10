برشلونة: فالفيردي رائع.. الجميع سعداء معه

الأسطورة ليونيل ميسي سجل 3 أهداف لـ برشلونة، وسجل سيرخيو بوسكيتس هدفا، فيما سجل لوكاس أولازا هدف سيلتا فيجو الوحيد.

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وقال آمور عقب المباراة: “ميسي لاعب غير عادي، ولكن الفريق ككل قدم مباراة جيدة جدا”.

وعن مستقبل مدرب الفريق، قال: “فالفيردي رجل رائع، ومدرب محترف رائع أيضا”.

وواصل “الجميع سعداء بوجود فالفيردي، ولا يوجد أكثر من ذلك لأقوله”.

واستفاق برشلونة بعد هزيمته 1-3 على أرض ليفانتي في الجولة الماضية، وتعادله 0-0 أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

ليعود أبناء كتالونيا إلى الصدارة سريعا بعد أن فقدها لمدة ساعتين، ويرفع رصيده إلى 25 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد، ومتفوقا عليه بفارق الأهداف.

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